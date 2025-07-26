Такие нашествия будут продолжаться, – ученый опроверг фейк о саранче в Украине

В нескольких областях Украины некоторое время фиксируется нашествие саранчи. Ученые уверяют, что в этом нет ничего экзотического.

Об особенностях нашествия насекомых на Украину рассказал научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, кандидат биологических наук Тарас Пушкарь в интервью OBOZ.UA, передает 24 Канал.

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Какова причина появления насекомых?

Массовое нашествие саранчи, зафиксировано, в частности, на юге Украины, вызвало резонанс и спровоцировало волну дезинформации. Ее появление в большом количестве стало возможным благодаря сочетанию благоприятных погодных условий, солнечной активности и дополнительных кормовых ресурсов. Тарас Пушкарь уверяет, что это не новое явление для нашего региона.

Перелетная саранча – это вид наш, местный, не экзотический, никакой не египетский, или любой южный,

– объяснил Пушкарь.

По словам ученого, особенно благоприятной средой для развития стадной фазы саранчи стали районы вблизи Каховского водохранилища. Там она быстро размножается и массово перемещается, поедая как природные, так и культурные растения.

"Такие нашествия продолжались и будут продолжаться в зависимости от того, складываются ли благоприятные факторы", – сказал собеседник, напомнив, что такой налет саранчи случается в Украине не впервые.

Тарас Пушкарь добавил, что в Украине также распространены итальянский прус і марокканская саранча. Последняя случается преимущественно на востоке Причерноморья, но не фиксируется западнее Крыма. К тому же по его словам, ожидать массовых нашествий экзотических насекомых пока не стоит.

Ранее сообщалось, что сначала саранча добралась Запорожья. Далее – отдельных территорий Днепропетровщины, Херсонщины и Одесской области. Насекомых заметили даже отдыхающие на побережье Черного моря.