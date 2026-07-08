Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

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Что известно об атаке ВСУ на оккупантов?

В ночь на 8 июля 2026 года ГУР МО в рамках совместной с СБС, СБУ, ГПСУ и другими подразделениями Сил обороны операции deepstrike успешно нанесло удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский".

Предприятие входит в перечень ключевых НПЗ государства-агрессора и постоянно снабжает российскую армию топливом,

– заявили военные.

Кроме того, руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко подтвердил факт атаки и сообщил, что в результате ударов ВСУ на НПЗ вспыхнули пожары.

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В ночь на 8 июля беспилотники ССО проникли на территорию России. В результате были поражены два нефтеперерабатывающих завода в Нижнекамске.

Мониторы сообщили, что, вероятно, был подвергнут атаке Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод (ТАНЕКО) – один из крупнейших современных нефтеперерабатывающих комплексов России.

На нем оккупанты производят автомобильные бензины экологического класса Евро-5, дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, базовые масла и другие нефтепродукты.