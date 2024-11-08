Саратовскую область атаковали дроны: в сети показали видео

В России становится все более неспокойно. В частности, там заявляют об атаке беспилотных летательных аппаратов на Саратов.

Губернатор Саратовской области в 2:51 сообщил об угрозе атаки БпЛА в регионе. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Вероятно, была атака на НПЗ

Вследствие угрозы атаки дронов на Саратовскую область экстренные службы были приведены в полную готовность. Жители Энгельса рассказывают, что в их городе включали сирену.

В Энгельсе включали сирену: смотрите видео

Впоследствии появились сообщения, что беспилотник уничтожили над Саратовом. Сообщали, что часть обломков упала в промзоне Заводского района. Там также традиционно отметили, что пострадавших нет.

Зато в сети публикуют видео, где "точно видно, что что-то горит". В то же время местные не комментируют, что именно могло загореться.

Россиянка показывает пожар: смотрите видео

На части видео можно услышать зафиксированный взрыв. Он был довольно громким.

В России прогремел взрыв: смотрите видео