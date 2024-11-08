Губернатор Саратовської області о 2:51 повідомив про загрозу атаки БпЛА в регіоні. Про це розповідає 24 Канал.

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Ймовірно, була атака на НПЗ

Внаслідок загрози атаки дронів на Саратовську область екстрені служби були приведені в повну готовність. Мешканці Енгельса розповідають, що у їхньому місті вмикали сирену.

У Енгельсі вмикали сирену: дивіться відео

Згодом з'явились повідомлення, що безпілотник знищили над Саратовом. Повідомляли, що частина уламків впала в промзоні Заводського району. Там також традиційно наголосили, що постраждалих немає.

Натомість у мережі публікують відео, де "точно видно, що щось горить". Водночас місцеві не коментують, що саме могло зайнятись.

Росіянка показує пожежу: дивіться відео

На частині відео можна почути зафіксований вибух. Він був доволі гучним.

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