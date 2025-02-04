Один из тех, кто сдавал Донбасс, – Свитан о ликвидированном в Москве Саркисяне

Основателя террористического батальона "АрБат", украинского криминального авторитета и коллаборациониста Армена Саркисяна ликвидировали в Москве. Он был одним из тех, кто сдавал Донбасс в 2014 году.

Уничтожить его могли или украинские спецслужбы, или фсб, или из-за внутренних расправ на Донбассе. Больше 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Из-за чего могли ликвидировать Саркисяна

Во времена правления экс-президента-предателя Виктора Януковича известный криминальный авторитет по прозвищу Юра Енакиевский имел правую руку – создателя батальона "АрБат" Армена Саркисяна.

Донецкие бандиты, которые вместе с "мусорами" в 2014 году сдавали россиянам Донбасс,

– подчеркнул Свитан.

Однако наказание за совершенные преступления пришла, хоть и через 10 лет. Ликвидировать Саркисяна могли трое:

украинские спецслужбы, которые в свое время показали ему "черную метку";

внутренняя расправа, ведь на Донбассе много финансовых махинаций, в частности с российскими деньгами, связанных с распределением территорий;

дело рук фсб из-за серьезного давления со стороны США на россиян в плане остановки боевых действий в Украине.

Есть вероятность, что россиянам придется выводить войска с украинских территорий, а противодействовать этому будут как раз такие лица как Армен Саркисян.

Их могут уже сейчас "убирать", чтобы не откладывать на потом,

– объяснил Роман Свитан.

Но несмотря на все, главная задача выполнена – один из руководителей террористических группировок на Донбассе ликвидирован.

Отметим, что подрыв произошел в ЖК "Алые Паруса". Российские пропагандистские СМИ, со ссылкой на источники в силовых структурах, пишут, что взорвать Саркисяна мог террорист-смертник.

Это может быть человек с татуировкой в виде меча на левой голени, что может свидетельствовать о его бывшей принадлежности к десанту или другим элитным войскам.