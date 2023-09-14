Мы не планируем уничтожать Россию: Саркози цинично объяснил, почему Украина должна поднять "белый флаг"

Бывший президент Франции заявил, что не видит иного пути для окончания войны в Украине, кроме переговоров с Путиным. Он призвал Киев прекратить раздражать Россию.

В очередном скандальном заявлении Саркози признал, что Россия – агрессор, а Украина – жертва. В то же время, это не помешало ему заявить, что именно "жертва" должна пойти на уступки своему обидчику, потому что тот же "ядерный".

Смотрите также Скандальная персона: зачем Саркози сделал возмутительные заявления по Украине

Саркози призвал не будить "зверя"

Экс-глава Франции снова подумал над тем, как можно закончить войну в Украине и пришел к выводу, что другого выхода, кроме капитуляции Киева, он не видит.

В этой войне 500 000 погибших. Есть агрессор, Россия, Путин. И жертва, Украина. Но можем ли мы подумать, как из этого выйти?

– сказал Саркози.

По словам бывшего президента Франции, есть два выбора: либо одна из сторон уничтожит другую, либо они начнут договариваться.

Причем, по мнению Саркози, Россия не может быть уничтожена, потому что она – вторая ядерная страна в мире. И это якобы пахнет тотальной войной.

Поэтому политик считает, что шаги навстречу должна делать именно Украина. Она якобы должна прекратить провоцировать Кремль и согласиться на свой нейтральный статус.

Саркози продолжает подпевать Путину

Это заявление Саркози стало еще одним в цепи его других откровенно пророссийских выступлений. Одним из последних было интервью для Le Figaro.

Тогда француз признал Крым российским. Он заявил, что у Украины нет шансов вернуть полуостров, ведь, как считает Саркози, большинство его населения против этого, потому что всегда чувствовали себя россиянами. Кроме того, Саркози призвал провести референдумы в Крыму и других оккупированных территориях.

Также он подчеркнул "историческую миссию" Украины, которая должна служить мостом между Европой и Россией и никуда не двигаться: ни в ЕС, ни в НАТО.

В Офисе Президента отреагировали. Там назвали заявление Саркози призывом оправдать российскую агрессию и обвинили политика в том, что тот "сознательно участвовал в преступном сговоре по захвату Россией украинских территорий с последующей организацией масштабного геноцида и войны".