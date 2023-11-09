Творческий человек на войне: Саша Буль рассказал о том, чем он занимается в Вооруженных Силах

До полномасштабного вторжения у Александра Булича, более известного как Саша Буль, был плотный гастрольный график. Сейчас он служит в ВСУ, но не перестает писать песни.

В новом видеопроекте "Украинский Свидетель" Саша Буль – писатель, певец, композитор и ведущий подкастов. Украинская аудитория знает его прежде всего благодаря хитам "Держим посадку" и "Со смертью под венец". После начала полномасштабного вторжения он отложил творческие планы и теперь служит в пехоте ВСУ.

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Раньше было 120 концертов в год, – Буль

Раньше у меня было сто двадцать концертов в год. Успевал на репетиции, занимался другими проектами и путешествовал. Но сейчас я не могу реализовать большинство творческих наработок, потому что служу в Вооруженных Силах. Я выполняю ряд рутинных задач, приближающих нас к победе

– рассказывает он.

Саша Буль рассказал о своем пути в ВСУ: смотрите видео

Сейчас Саша не на линии фронта, но имел боевой опыт в прошлом. Он вспоминает, что когда ему было страшно, он начинал говорить к себе. Мол, "ну что, хотел повоевать, увидел, как на самом деле выглядит война?".

Журналисты проекта побеседовали с музыкантом на злободневную для украинцев тему. К примеру, об украинцах, выехавшие за границу и считают, что это "не их война". К ним Саша Буль относится категорично.



Саша Буль категорически относится к бежавшим за границу и считает, что это "не их война" / Фото "Украинский Свидетель"

Ты бежал из страны и тебе нужно оправдать себя. Мы не можем запретить таким людям возвращаться в страну, у нас нет инструмента. Но такие люди должны быть "клейменные",

– рассуждает он.

По словам музыканта, должна быть четкая линия, которая бы отделяла беглецов и предателей от оставшихся на стороне Украины. К примеру, они могут иметь ограниченные избирательные права или это может быть запрет занимать определенные должности и т.д.



Саша Буль продолжает писать песни и служить в ВСУ / Фото "Украинский Свидетель"

Ранее в проекте "Украинский Свидетель" рассказывали о Дмитрии Кухарчуке с позывным "Слип". Он – командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр. Он был одним из тех, кто руководил операцией по освобождению Андреевки.

Защитник отметил, что было сложно зайти в Андреевку и окружить ее. И именно его батальон занимался окружением населенного пункта. Военные совершили маневр, что озадачило оккупантов. Враг не знал, куда должна стрелять их артиллерия. Кухарчук подчеркнул, что наступательные операции всегда интенсивнее оборонных. И что они требуют более тщательной планировки.