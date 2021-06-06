Глава Европарламента призвал поддержать вступление стран Западных Балкан в Евросоюз

Давид Сассоли призвал поддержать вступление в ЕС стран Западных Балкан. По его словам, это принесет стабильность и процветание региону и континенту.

Глава Европарламента отметил, что расширение может стать "позитивным проектом для мира и благосостояния". Об этом он сообщил в интервью Funke Mediengruppe.

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Включение государств, расположенных на Западных Балканах, в состав союза может стать крайне выгодным как для самого региона, так и для Европы в целом, поскольку будет способствовать стабильности, процветанию и миру на континенте,

– сказал политик.

Давид Сассоли подчеркнул, что то, как скоро западно-балканские страны станут частью ЕС, зависит от успешности внедрения реформ, необходимых для европейской интеграции.

Противники расширения ЕС

В 2019 году Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах.

В конце 2020 Чехия и Словакия блокировали подписание важного документа на европейском уровне, что способствует интеграции западнобалканских стран. Резко против переговоров с Северной Македонией в свою очередь выступает Болгария.



К Западным Балкан причисляют Сербию и Черногорию, с которыми уже ведут переговоры, а также Албанию и Северную Македонию, которые официально считаются кандидатами на вступление в ЕС. В регион также входят Босния и Герцеговина и Косово, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты.

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