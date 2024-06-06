"Сатурн" больше не поплывет: ГУР показало кадры с уничтожением вражеского буксира

Украинские разведчики поразили очередное судно россиян. На этот раз под ударом оказался буксир "Сатурн".

Стало известно, что 6 июня ГУР снова атаковали корабль россиян в Крыму. Они также показали видео уничтожения буксира.

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Очередное судно пошло на дно

6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло очередной успешный удар по российскому флоту. В частности, на этот раз удалось поразить рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено,

– говорится в сообщении.

Разведчики поделились эпическими кадрами уничтожения очередного российского корабля. "Сатурн" удалось потопить благодаря слаженной мастерской работе наших военных.

Уничтожение российского корабля: смотрите видео

Поражены 4 катера "Тунец", 2 из них уничтожены