"Сатурн" больше не поплывет: ГУР показало кадры с уничтожением вражеского буксира
Украинские разведчики поразили очередное судно россиян. На этот раз под ударом оказался буксир "Сатурн".
Стало известно, что 6 июня ГУР снова атаковали корабль россиян в Крыму. Они также показали видео уничтожения буксира.
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Очередное судно пошло на дно
6 июня 2024 года спецподразделение 9 департамента ГУР МО Украины у берегов временно оккупированного Крыма нанесло очередной успешный удар по российскому флоту. В частности, на этот раз удалось поразить рейдовый буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей".
В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено,
– говорится в сообщении.
Разведчики поделились эпическими кадрами уничтожения очередного российского корабля. "Сатурн" удалось потопить благодаря слаженной мастерской работе наших военных.
Уничтожение российского корабля: смотрите видео
Поражены 4 катера "Тунец", 2 из них уничтожены
- В ночь на 30 мая бойцы ГУР поразили несколько катеров во временно оккупированном Крыму. Сначала говорилось о двух катерах, но впоследствии данные уточнили. По обновленной информации, два судна уничтожили и еще два повредили.
- В целом потери россиян составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец". Оккупанты использовали их для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.
- Вражеские катера уже традиционно атаковали украинские ударные морские дроны Magura V5.