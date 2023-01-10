Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Кроме того, Госдеп США сообщает, что страна хочет изменить динамику войны в Украине посредством поставок оружия.

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САУ Archer – прообраз артиллерийского робота

Жданов рассказал, что это третья попытка передачи Украине этих САУ и нужно надеяться, что их передадут. Количество 12 штук – это фактически дивизион, 3 батареи по 4 штуки. Дело в том, что это самая последняя и современная технология в плане полевой артиллерии, ствольной артиллерии.

Это гаубица – полный автомат. Кстати, она построена на карьерном шведском самосвале. Экипаж этой гаубицы состоит из 2 человек. Это водитель и командир. Причем процедуру развертывания, ведения огня, определение данных для стрельбы, сворачивания и марш они осуществляют не выходя из кабины,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что все делается в автоматическом режиме. Единственное, что нужно делать – это в районе ожидания зарядить сам автомат зарядами и снарядами. Все, дальше гаубица работает чисто автоматически. Это прообраз первого артиллерийского робота.

Жданов о шведской САУ Archer: смотрите видео

Переоценка украинской войны

По словам военного эксперта, вопрос того, почему эти установки не передали раньше, надо задать шведскому правительству. Дело в том, что летом на второй попытке они анонсировали, но не передали. Сегодня они якобы анонсируют и вроде бы подтверждают.

"Премьер-министр – это, я думаю, серьезный человек, который действительно должен сдержать то слово, которое он произнес относительно передачи. Первая попытка – это была информация в наших СМИ, но она не подтвердилась и потом просто исчезла", – заметил Жданов.

Как он отметил, возможно, это связано с переоценкой войны. Чем дальше продолжается война, тем больше западные политики понимают, если они не поддержат Украину сегодня, завтра такая участь может наступить и для них. Если не в самом горячем военном плане, то, по крайней мере, в экономическом или политическом.

Путин будет диктовать свои условия, если Украина не остановит Россию,

– подчеркнул военный эксперт.

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