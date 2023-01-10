Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Крім того, Держдеп США повідомляє, що країна хоче змінити динаміку війни в Україні за допомогою постачання зброї.

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САУ Archer – праобраз артилерійського робота

Жданов розповів, що це третя спроба передачі Україні цих САУ й треба сподіватись, що їх передадуть. Кількість 12 штук – це фактично дивізіон, 3 батареї по 4 штуки. Річ у тому, що це найостанніша й найсучасніша розробка у плані польової артилерії, ствольної артилерії.

Це гаубиця – повний автомат. До речі, вона побудована на кар'єрному шведському самоскиді. Екіпаж цієї гаубиці складається з 2 осіб. Це водій і командир. При чому процедуру розгортання, ведення вогню, визначення даних для стрільби, згортання й марш вони здійснюють не виходячи з кабіни,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що все робиться в автоматичному режимі. Єдине, що треба робити – це в районі очікування зарядити сам автомат зарядами і снарядами. Усе, далі гаубиця працює суто автоматично. Це праобраз першого артилерійського робота.

Жданов про шведську САУ Archer: дивіться відео

Переоцінка української війни

За словами військового експерта, що питання того, чому ці установки не передали раніше, треба поставити шведському уряду. Річ у тому, що влітку на другій спробі вони анонсували, але не передали. Сьогодні вони ніби анонсують і начебто підтверджують.

"Прем'єр-міністр – це, я думаю, серйозна людина, яка дійсно повинна дотриматись того слова, яке він промовив щодо передачі. Перша спроба – це була інформація в наших ЗМІ, але вона не підтвердилась і потім просто зникла", – зауважив Жданов.

Як він зазначив, можливо, це пов'язано з переоцінкою війни. Чим далі триває війна, тим більше західні політики розуміють, якщо вони не підтримають Україну сьогодні, завтра така доля може настати і для них. Якщо не в найгарячішому військовому плані, то принаймні в економічному чи політичному.

Путін буде диктувати свої умови, якщо Україна не зупинить Росію,

– наголосив військовий експерт.

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