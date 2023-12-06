Темп производства высокий: военный эксперт назвал преимущества САУ "Богдана" среди аналогов

Темпы производства 155 миллиметровых самоходных артиллерийских систем "Богдана" от "Краматорского завода тяжелого станкостроения" значительно выросли. Украине удалось выйти на 6 САУ в месяц – это 72 машины в год.

К примеру, такие же темпы производства САУ Caesar имеет компания Nexter. Для того чтобы втрое увеличить производство этих машин (с 2 до 6 единиц) ей понадобилось более полутора лет. Главный редактор Defence Express Олег Катков назвал 24 Каналу преимущества установки "Богдана" среди аналогов.

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Модернизация САУ "Богдана" и участие в освобождении Змеиного

"А здесь Украина, предприятия которой страдают от ударов врага, демонстрирует аналогичное количество. 6 САУ в месяц – это очень высокий темп, который будет ускоряться. В конце концов, в Украине нет другой опции, чем увеличивать производство вооружения", – подчеркнул главный редактор Defence Express.

Но прежде всего нужно понимать, что растут не только темпы производства, но и установка постоянно модернизируется. Недавно "Богдана" получила критически важное обновление – усилитель снарядов, с которым увеличатся темпы стрельбы этой системы и военным больше не нужно вручную заряжать 43-килограммовый боеприпас в орудие.

Напомним, когда Силы обороны освободили остров Змеиный, захваченный оккупантами в первый день полномасштабной войны, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявил, что важную роль в операции сыграла "Богдана".

Военные применяли украинскую артустановку для ударов по врагу на острове. Для этого ее перевозили на позиции на баржах. Тогда дальность выстрела составляла более 42 км. Это достаточно значительный показатель, который достигается правильно сконструированной артиллерийской системой и использованием современных снарядов.

Также были официально озвучены характеристики САУ "Богдана":

калибр – 155 миллиметров;

длина ствола – 52 калибра;

угол поворота пушки – по горизонтали от -30 до +30 градусов и от -5 до 65 градусов по вертикали;

дальность стрельбы – до 42 километров;

боекомплект – 20 снарядов.

Чем САУ "Богдана" лучше советских аналогов

Украинская самоходная артустановка "Богдана" превосходит советские аналоги в дальнобойности и маневренности. Поскольку Советский Союз не концентрировался на колесных САУ, звучало предложение по поставкам на вооружение тогдашней чехословацкой пушки-гаубицы "Дана". Впрочем, СССР решил этого не делать и сосредоточился на производстве гусеничных установок.

Катков сравнил САУ "Богдана" с аналогами: смотреть видео

На сегодняшний день существуют два направления развития артиллерийских систем – колесные и гусеничные. Разные страны по-разному делают ставку на САУ: у одних – колесные, у других – гусеничные, а у некоторых на вооружении – два варианта.

Если брать стоимость гусеничной САУ, то она как минимум в 1,5 – 2 раза дороже стоимости колесной. К примеру, французский колесный Caesar стоит 5 миллионов евро за одну машину. В то же время стоимость корейской гусеничной САУ в районе 10 миллионов евро,

– подчеркнул Катков.

Также 155 миллиметровый боеприпас с длиной ствола 52 калибра имеет большую дальность, чем 152 миллиметровый с такой же длиной ствола.

Ранее глава "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас рассказывал (компания занимается бронированием шасси), что САУ "Богдана" производится сразу в нескольких вариантах, чтобы ускорить процесс снабжения этих машин украинским военным.

Что известно о САУ "Богдана"