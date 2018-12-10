Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашогги

Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на министра иностранных дел королевства Адель аль-Джубейра.

Читайте также: Убийство Хашогги: ЦРУ представило доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

Отмечается, что причиной отказа стало то, что власти королевства хотят "докопаться до истины" и не собираются "нечего скрывать". В свою очередь, Турция не предоставила доказательства в надлежащей форме.

Турецкие власти не были столь открыты, насколько мы ожидали,

– заявил министр.

Ранее саудовский министр заявлял, что королевство собирается судить подозреваемых в убийстве Хашогги на своей территории. Он также отметил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования.

Рашине 24 канал сообщал, что в ЦРУ есть доказательство, что саудовской принц причастен к убийству журналиста.

Кто такой Джамаль Хашогги?

В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?

В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими обнаружилась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.