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      Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашогги

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      Джамал Хашогги
      Джамал Хашогги / Фото из открытых источников

      Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на министра иностранных дел королевства Адель аль-Джубейра.

      Читайте также: Убийство Хашогги: ЦРУ представило доказательства причастности саудовского принца к убийству журналиста

      Отмечается, что причиной отказа стало то, что власти королевства хотят "докопаться до истины" и не собираются "нечего скрывать". В свою очередь, Турция не предоставила доказательства в надлежащей форме.

      Турецкие власти не были столь открыты, насколько мы ожидали,
      – заявил министр.

      Ранее саудовский министр заявлял, что королевство собирается судить подозреваемых в убийстве Хашогги на своей территории. Он также отметил, что саудовские власти намерены обнародовать результаты расследования.

      Рашине 24 канал сообщал, что в ЦРУ есть доказательство, что саудовской принц причастен к убийству журналиста.

      Кто такой Джамаль Хашогги?
      В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими обнаружилась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Теги: Саудовская Аравия Новости Турции Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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