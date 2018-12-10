Саудівська Аравія відмовилася видати вбивць Хашоггі

Влада Саудівської Аравії відмовилися видати Туреччині обвинувачених у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомило видання Al Jazeera з посиланням на міністра закордонних справ королівства Аделя аль-Джубейра.

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Зазначається, що причиною відмови стало те, що влада королівства хоче "докопатися до істини" і не збирається "нічого приховувати". У свою чергу, Туреччина не надала докази у належній формі.

Турецька влада не була настільки відкритою, наскільки ми очікували,

– заявив міністр.

Раніше саудівський міністр заявляв, що королівство збирається судити підозрюваних у вбивстві Хашоггі на своїй території. Він також наголосив, що саудівська влада має намір оприлюднити результати розслідування.

Рашіне 24 канал повідомляв, що у ЦРУ є доказ, що саудівській принц причетний до вбивства журналіста.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявивсяаудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країниу Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.