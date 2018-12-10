03:12
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Саудівська Аравія відмовилася видати вбивць Хашоггі

      68 Читать новость на русском
      Джамал Хашоггі
      Джамал Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Влада Саудівської Аравії відмовилися видати Туреччині обвинувачених у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомило видання Al Jazeera з посиланням на міністра закордонних справ королівства Аделя аль-Джубейра.

      Читайте також: Вбивство Хашоггі: ЦРУ представило докази причетності саудівського принца до вбивства журналіста

      Зазначається, що причиною відмови стало те, що влада королівства хоче "докопатися до істини" і не збирається "нічого приховувати". У свою чергу, Туреччина не надала докази у належній формі.

      Турецька влада не була настільки відкритою, наскільки ми очікували,
      – заявив міністр.

      Раніше саудівський міністр заявляв, що королівство збирається судити підозрюваних у вбивстві Хашоггі на своїй території. Він також наголосив, що саудівська влада має намір оприлюднити результати розслідування.

      Рашіне 24 канал повідомляв, що у ЦРУ є доказ, що саудівській принц причетний до вбивства журналіста.

      Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

      Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.

      Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявивсяаудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країниу Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

      Теги: Джамаль Хашоггі Новини Туреччини Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 грудня: аварія у "Борисполі" та перемога Ломаченка
      9 грудня , 22:11 Головні новини 9 грудня: аварія у "Борисполі" та перемога Ломаченка
      4097
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 грудня , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1532
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 грудня , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 1858
      Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      9 грудня , 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      1160
      Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      9 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: кіт Порошенка та Янукович-червоногвардієць
      3191
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Потужний землетрус на Алясці магнітудою 7.0: у штаті запроваджено надзвичайний стан
       1 грудня , 01:45
      Жахлива ДТП у Польщі: одна людина загинула, ще 19 поранено
       7 грудня , 04:49
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук