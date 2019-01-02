Саудовская Аравия запретила показ на Netflix серии шоу с критикой убийства Хашогги

Американский видеосервис Netflix изъял из сегмента своей платформы в Саудовской Аравии эпизод шоу Patriot Act с участием актера и сценариста Хасана Минхадж, который критикует Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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В упомянутом эпизоде, который вызвал недовольство властей Саудовской Аравии, Минхадж положил на наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственность за убийство журналиста. Актер также высказался в пользу того, чтобы американские производители высокотехнологичной продукции, прекратили сотрудничество с Эр-Риядом.

В Netflix сообщили, что компания вынуждена пойти на такой шаг, чтобы не нарушать законы Саудовской Аравии.

Мы твердо поддерживаем свободу искусства и сняли этот эпизод из нашей платформы только в Саудовской Аравии после того, как получили запрос, выполнив таким образом требования местного законодательства,

– заявил представитель телеканала.

Он заверил, что в США серия без ограничений доступна для просмотра пользователям.

Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?

В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста.



После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.



В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.