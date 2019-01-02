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      Саудівська Аравія заборонила показ на Netflix серії шоу з критикою вбивства Хашоггі

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      Джамаль Хашоггі
      Джамаль Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Американський відеосервіс Netflix вилучив з сегмента своєї платформи в Саудівській Аравії епізод шоу Patriot Act за участю актора та сценариста Хасана Мінхадж, що критикує Ер-Ріяд за вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі.

      Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

      Читайте також: Турецький телеканал опублікував відео передачі останків Хашоггі в резиденцію консула

      У згаданому епізоді, що викликав невдоволення влади Саудівської Аравії, Мінхадж поклав на наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда відповідальність за вбивство журналіста. Актор також висловився на користь того, щоб американські виробники високотехнологічної продукції, припинили співпрацю з Ер-Ріядом.

      У Netflix повідомили, що компанія змушена піти на такий крок, щоб не порушувати закони Саудівської Аравії.

      Ми твердо підтримуємо свободу мистецтва і зняли цей епізод з нашої платформи тільки в Саудівській Аравії після того, як отримали запит, виконавши таким чином вимоги місцевого законодавства,
      – заявив представник телеканалу. 

      Він запевнив, що в США серія без обмежень доступна для перегляду користувачам.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.

      У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

      Теги: Джамаль Хашоггі Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
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