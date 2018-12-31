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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Турецький телеканал опублікував відео передачі останків Хашоггі в резиденцію консула

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      Джамаль Хашоггі
      Джамаль Хашоггі / Фото з відкритих джерел

      Один з турецьків телеканалів показав, як чоловіки занесли в резиденцію саудівського генконсула в Стамбулі кілька валіз, як вважається, з залишками саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

      Про це повідомляє Al Jazeera.

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      На відео, яке транслював канал A Haber, видно, як чоловіки пронесли п'ять валіз через головний вхід до резиденції консула. Резиденція знаходиться недалеко від консульства Саудівської Аравії, де в жовтні 2018 був убитий Хашоггі.

      Влада Саудівської Аравії ніяких коментарів з цього приводу не дали.

      Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.
      Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.

      19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.
      У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

       

      Теги: Джамаль Хашоггі Журналісти Саудівська Аравія Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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