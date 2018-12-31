Турецький телеканал опублікував відео передачі останків Хашоггі в резиденцію консула

Один з турецьків телеканалів показав, як чоловіки занесли в резиденцію саудівського генконсула в Стамбулі кілька валіз, як вважається, з залишками саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє Al Jazeera.

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На відео, яке транслював канал A Haber, видно, як чоловіки пронесли п'ять валіз через головний вхід до резиденції консула. Резиденція знаходиться недалеко від консульства Саудівської Аравії, де в жовтні 2018 був убитий Хашоггі.

Влада Саудівської Аравії ніяких коментарів з цього приводу не дали.

Що відомо про вбивство Джамаля Хашоггі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.

Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі, його тіло могли розчинити у кислоті.

У причетності до вбивства журналіста підозрюють саудівського принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.