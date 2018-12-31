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      Турецкий телеканал опубликовал видео передачи останков Хашогги в резиденцию консула

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      Джамаль Хашогги
      Джамаль Хашогги / Фото из открытых источников

      Один из турецких телеканалов показал, как мужчины занесли в резиденцию саудовского генконсула в Стамбуле несколько чемоданов, как считается, с остатками саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

      Об этом сообщает Al Jazeera.

      Читайте также: Турция призвала ООН принять участие в расследовании убийства Хашогги

      На видео, которое транслировал канал A Haber, видно, как мужчины пронесли пять чемоданов через главный вход к резиденции консула. Резиденция находится недалеко от консульства Саудовской Аравии, где в октябре 2018 был убит Хашогги.

      Власти Саудовской Аравии никаких комментариев по этому поводу не дали.

      Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?
      В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.
      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: ими оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, котора сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.
      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги, его тело могли растворить в кислоте.
      В причастности к убийству журналиста подозревают саудовского принца Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

       

      Теги: Новости Турции Саудовская Аравия Журналисты Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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