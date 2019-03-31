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      Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона самого богатого человека мира

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      Джефф Безос
      Джефф Безос / Фото из открытых источников

      Частный консультант Гэвин де Бекер в своем расследовании на портале Daily Beast рассказал о том, что хакеры, работавшие на Саудовскую Аравию, взломали телефон основателя Amazon Джефф Безос.

      По словам Беккера, правительство Саудовской Аравии намеревалось навредить Безоску после того, как его газета The Washington Post стала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашогги.

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      Наши следователи и несколько экспертов пришли к выводу, что скорее всего Саудовская Аравия имела доступ к телефону Безоса и получила личную информацию,
      – отметил он.

      Бекер отметил, что на данный момент до конца не ясно, знала ли компания American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, которое опубликовало снимки Безоса с журналисткой Лорен Санчес, о взломе телефона миллиардера.

      Личные фото самого богатого человека в мире были опубликованы до того, как он объявил о разводе с женой Маккензи. Безос инициировал разбирательство по этому делу, что вызвало недовольство главы American Media. Позже стало известно, что National Enquirer выкупили личную переписку Безоса за 200 тысяч долларов у брата его любимой Майкла Санчеса.

      Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Об исчезновении мужчины стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявила, что имеет доказательство убийства Хашогги: это аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

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      Теги: хакеры Саудовская Аравия Джамаль Хашогги Джефф Безос Новости США
      Источник: 24 Канал
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