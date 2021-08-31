В Саудовской Аравии с дрона обстреляли аэропорт: пострадали 8 человек

Гражданский аэропорт города Абха, что в Саудовской Аравии, обстреляли из дрона, начиненного взрывчаткой. В результате этой атаки пострадали 8 человек, а также поврежден самолет.

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта. В течение суток, 31 августа, эта попытка нападения на аэропорт была уже второй.

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По предварительной информации, под обстрел попал гражданский самолет, который находился на взлетной полосе. В результате атаки 8 человек получили ранения,

– сообщила местная власть.

Сейчас о характере повреждений лайнера и состоянии пострадавших данных нет.

Для безопасности гражданского населения и сохранения воздушных пассажирских судов работа аэропорта временно приостановлена.

Гражданская война в Йемене

Гражданская война в Йемене началась в 2015 году. Хуситы захватили контроль над большей территорией запада страны и вынудили правительство президента Абд Раббо Мансура Гади покинуть йеменскую столицу.

Саудовская Аравия сформировала коалицию вместе с 8 арабскими государствами и начала вооруженную кампанию в Йемене, направленную на восстановление правительства Гади. Конфликт вызвал десятки тысяч смертей.

Местные власти уверены, что ответственны за атаку так называемые повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах", а дрон запустили с территории Йемена.