Не выжил никто: самолет с вице-президентом Малави потерпел авиакатастрофу
На днях пропавший самолет, на котором находился вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал без вести. Сейчас стало известно о том, что борт потерпел авиакатастрофу, в результате которой никто не выжил.
Об этом сообщили Tuko News и Sun со ссылкой на пресс-службу президента страны. Заметим, что кроме вице-президента на борту находилось еще девять человек, они также погибли.
Смотрите также С радаров исчез самолет с вице-президентом Малави: продолжается поисковая операция
Самолет с Саулосом Чилимой потерпел крушение
Во время поисковой операции прочесывали горный регион на севере восточноафриканской страны после того, как самолет Сил обороны Малави 10 июня пропал без вести во время рейса из столицы страны Лилонгве в северный город Мзузу.
По данным СМИ, после многочисленных поисков пропавший самолет все же нашли в лесу. Как выяснилось, все, кто находился на борту во время полета, мертвы. Кроме вице-президента, в самолете была бывшая первая леди Шанил Дзимбири.
Известно, что группа летела на похороны бывшего министра правительства. Президент Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал приспустить все флаги.
Заметим, что во время полета авиационщики предупредили экипаж, что стоит развернуться из-за плохой видимости. Вскоре власти потеряли связь с самолетом.
Очевидно, как объяснил президент страны, воздушное судно "не смогло приземлиться из-за плохой видимости вследствие плохой погоды".
Недавно в авиакатастрофе погиб президент Ирана
- Президент Ирана Ибрагим Раиси 19 мая погиб в результате авиакатастрофы. Вертолет, на котором перевозили Раиси, разбился, возвращаясь из Азербайджана.
- Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента Раиси и его делегации из 8 человек во время аварии вертолета. В частности, вместе с Раиси погиб и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
- Уже 21 мая в Иране начали прощальную церемонию с президентом Ибрагимом Раиси. В Тебризе тысячи людей пришли попрощаться с президентом Раиси. Верховный лидер Тегерана аятолла Али Хаменеи объявил по всему Ирану пятидневный траур.
- В церемонии прощания с Раиси участвовали представители 60 иностранных делегаций. В частности, это представители Китая, Японии, Туниса, Малайзии, России, Беларуси, Казахстана, нескольких исламских государств, Палестины, движения Талибан и тому подобное.
- Кроме того, Верховный комитет по расследованию причин катастрофы с Раиси 23 мая обнародовал предварительные выводы об авиакатастрофе вертолета с президентом Ирана. Комитету удалось установить хронологию событий и место катастрофы.