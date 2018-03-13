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Савченко на самом деле нет на заседании ПАСЕ, – нардеп

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Надежда Савченко не присутствовала на заседании ПАСЕ
Надежда Савченко не присутствовала на заседании ПАСЕ / Апостроф

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко не присутствовала на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Все потому, что на сегодняшний день проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал нардеп от "Народного фронта", заместитель главы делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

Отметим, что ранее Савченко опубликовала документ на имя главы СБУ Василия Грицака, в котором указала, что находится с рабочей поездкой в Страсбурге.

Я не знаю, где находится Савченко, мне об этом неизвестно. Но в любом случае, это не заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В это время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже. Парламентские заседания комитетов ПАСЕ проходят не в Страсбурге, и там г-жа Савченко отсутствует,
– заявил Логвинский.

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Народный депутат также отметил, что Савченко не является делегатом ПАСЕ: "Больше года как она ушла, потому что была вне квоты до тех пор, пока не была освобождена".

"Я не знаю, где она, но я видел пост (запись Савченко в Facebook), который является юридически неграмотным. Из него следует, что человек вообще не понимает, где находится и что делает. Например, она отметила, что есть генсек Совета Европы по правам человека, хотя у нас есть только генсек Совета Европы или комиссар по правам человека", – пояснил заместитель главы делегации Украины в ПАСЕ.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко была вызвана на допрос в СБУ на 13 марта, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ.

Теги: Новости политики Надежда Савченко Новости Украины ПАСЕ
Источник: 24 Канал
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