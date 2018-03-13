Савченко насправді немає на засіданні ПАРЄ, – нардеп

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко не присутня на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Усе тому, що на сьогодні проходять тільки офіційні засідання комітетів ПАРЄ у Парижі.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів нардеп від "Народного фронту", заступник глави делегації України в ПАРЄ Георгій Логвинський.

Зазначимо, що раніше Савченко опублікувала документ на ім'я голови СБУ Василя Грицака, в якому зазначила, що перебуває з робочою поїздкою у Страсбурзі.

Я не знаю, де переебуває Савченко, мені про це невідомо. Але в будь-якому випадку, це не засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. В цей час проходять тільки офіційні засідання комітетів ПАРЄ у Парижі. Парламентські засідання комітетів ПАРЄ проходять не в Страсбурзі, і там пані Савченко відсутня,

– заявив Логвинський.

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Народний депутат також зазначив, що Савченко не є делегатом ПАРЄ: "Більше року як вона пішла, тому що була поза квотою до тих пір, поки не була звільнена".

"Я не знаю, де вона, але я бачив пост (допис Савченко у Facebook), який є юридично неграмотним. З нього випливає, що людина взагалі не розуміє, де перебуває і що робить. Наприклад, вона зазначила, що є генсек Ради Європи з прав людини, хоча у нас є тільки генсек Ради Європи або комісар з прав людини", – пояснив заступник глави делегації України в ПАРЄ.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко була викликана на допит в СБУ на 13 березня, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ.