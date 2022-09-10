Савинцы - Украина: в сети публикуют фото с украинским военным возле поселкового совета

В сети опубликовали фото военного с украинским флагом возле поселкового совета Савинцев. Поселок расположен в Харьковской области.

Так, показали фото бойца 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Сначала фотография появилась в местных телеграм-каналах, а затем его распространил активист Сергей Стерненко и нардеп Алексей Гончаренко.

Важно В минобороны оссии признали потерю Балаклеи и Изюма – оттуда оккупанты убегают на Донбасс

Заметим, что Савинцы – это Изюмский район Харьковской области. До Изюма от поселка – около 33 километров.

Где расположены Савинцы: карта

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно

Наши защитники активно наступают в Харьковской области, освобождая населенные пункты. Например, 10 сентября в Балаклее официально подняли государственный флаг Украины.

В сети опубликовали видео, как украинские герои заходят в Изюм и осматривают оставленные позиции российских оккупантов. Несмотря на молчание в несколько дней, минобороны россии признало потерю Балаклеи и Изюма.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили уже более 30 населенных пунктов области.

Утром 10 сентября появилась информация о том, что ВСУ вошли во временно оккупированный Купянск. Показали фото защитников возле мэрии.

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