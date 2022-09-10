Савинцы - Украина: в сети публикуют фото с украинским военным возле поселкового совета

10 сентября 2022 , 17:44
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Источник:

телеграм-канал "Типичное ХТЗ"

В сети опубликовали фото военного с украинским флагом возле поселкового совета Савинцев. Поселок расположен в Харьковской области.

Так, показали фото бойца 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Сначала фотография появилась в местных телеграм-каналах, а затем его распространил активист Сергей Стерненко и нардеп Алексей Гончаренко.

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Заметим, что Савинцы – это Изюмский район Харьковской области. До Изюма от поселка – около 33 километров.

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Автор: Ольга Музика