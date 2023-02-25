За 4 дня до вторжения "Сбербанк" в Киеве скупал все наличные, которые мог, – Буданов

Начальник Главного управления разведки констатировал, что за четыре дня перед началом большой войны один из российских банков в Украине скупал все наличные по максимальному курсу. Отметим, что об этом он рассказал в интервью телеведущему Дмитрию Комарову.

Уже год идет широкомасштабная война России против нашего государства, и по этому поводу известный украинский журналист Дмитрий Комаров решил снять документальный фильм. В частности, в нем принял участие глава Главного управления разведки Буданов.

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Зачем россиянам были наличные

На одном из отрывков этого фильма можно увидеть, как ведущий спрашивает чиновника о фактах, до сих пор засекреченных, но о которых уже теперь можно говорить.

Есть очень любопытный факт. За четыре дня (до большого вторжения – 24 Канал) отделения "Сбербанка России", которые были у нас представлены, особенно в Киеве, скупили все наличные, которые только могли, по максимальному курсу. Они были все накоплены в их хранилищах,

– констатировал Буданов.

В то же время он отметил, что оккупанты ждали, когда зайдут свои в город, чтобы начать раздавать им эти деньги. Собственно, захватчики планировали за несколько дней, если не часов, захватить столицу. Однако украинская армия не дала им это сделать.

Буданов рассказывает о скупке россиянами наличных накануне вторжения 24 февраля: смотрите отрывок из фильма "Год"

Россия хотела высадить десант в Киеве

В этом же фильме Буданов вместе с главой Минобороны Алексеем Резниковым и Главнокомандующим Вооруженными Силами Валерием Залужным рассказывали о высадке десанта России в Киеве в первые часы широкомасштабной войны. По их словам, оккупанты намеревались высадить своих военных с летательных аппаратов возле стадиона "Олимпийский".

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Однако им не удалось это сделать – как и не удалось "взять Киев за три дня". Кстати, эта фраза давно стала мемом. Россияне надеялись, что не позднее 27 февраля 2022 над Киевом будет развеваться российский флаг, однако уже год не могут добиться хотя бы малейших успехов на поле боя.