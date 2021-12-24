Сбежал от боевиков: в Мариуполе задержали предателя, который обстреливал Авдеевку

В Донецкой области правоохранители разоблачили российского наемника, который обстреливал украинских военных и мирных жителей в Авдеевке. 43-летнего боевика поймали в Мариуполе, откуда он родом.

Задержанный ранее воевал против Украины в рядах незаконного вооруженного формирования "Восток". Пророссийский боевик был пулеметчиком и вел прицельные обстрелы по позициям ВСУ.

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6 лет назад мужчина уехал "на заработки" в Донецк

Правоохранители выяснили, что ранее судимый житель Мариуполя в 2015 году уехал в оккупированный Донецк, чтобы подзаработать. Впрочем, из-за проблем с алкоголем он попал в реабилитационный центр. Там его и завербовали боевики. Мужчине выдали оружие и отправили на передовые позиции врага в районе поселка Жабуньки.

Преступные приказы получал от россиян

Удалось получить доказательства, что 43-летний житель Мариуполя воевал под руководством командира полка донецких боевиков, который является гражданином России.

В то время, когда мужчина работал на оккупантов, велись жестокие бои. Жители Авдеевки страдали от постоянных атак противника. Боевик признался, что его подразделение регулярно осуществляло "прострелку" лесопосадки на окраине города. Такие приказы получали от российских военных. В результате вражеских ударов мирное население получало ранения и погибало.

Выяснилось, что задержанный охранял стратегический объект в "красной зоне" – мост. Кроме этого, укреплял окопы и патрулировал оккупированный Донецк во время "комендантского часа". За год такой службы его "вознаградили" ранением и всего 45 тысячами рублей. Поэтому мужчина решил сбежать от боевиков.

Мужчина тайно вернулся в Мариуполь

Сначала предатель Украины соглашался на случайные заработки и повторно лечился от алкогольной зависимости. В оккупации жилось "несладко", поэтому он тайно вернулся в Мариуполь. Там мужчина даже нашел постоянную работу. А то, что воевал против Украины на Донбассе, пытался держать в секрете. Впрочем, скрыть это от украинской полиции не удалось.

Российскому наемнику объявили о подозрении по статье об участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Ему светит до 8 лет в тюрьме.