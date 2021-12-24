Затриманий раніше воював проти України у лавах незаконного збройного формування "Восток". Проросійський бойовик був кулеметником й вів прицільні обстріли по позиціях ЗСУ.

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6 років тому чоловік поїхав "на заробітки" у Донецьк

Правоохоронці з'ясували, що раніше судимий мешканець Маріуполь у 2015 році поїхав в окупований Донецьк, аби підзаробити. Втім, через проблеми з алкоголем він потрапив у реабілітаційний центр. Саме там його й завербували бойовики. Чоловіку видали зброю й відправили його на передові позиції ворога у районі селища Жабуньки.

Зверніть увагу! Вдалося отримати докази, що 43-річний маріупольчанин воював під керівництвом командира полку донецьких бойовиків, який є громадянином Росії.

Злочинні накази отримував від росіян

У той час, коли чоловік працював на окупантів, велися жорстокі бої. Мешканці Авдіївки страждали від постійних атак противника. Бойовик зізнався, що його підрозділ регулярно здійснював "прострілювання" лісопосадки на околиці міста. Такі накази отримували від російських військових. Внаслідок ворожих ударів мирне населення зазнавало поранень й гинуло.

З'ясувалося, що затриманий також охороняв стратегічний об'єкт у "червоній зоні" – міст. Крім цього, укріплював окопи й патрулював окупований Донецьк під час "комендантської години". За рік такої служби його "винагородили" пораненням й лише 45 тисячами рублів. Через це чоловік вирішив втекти від бойовиків.

Чоловік таємно повернувся до Маріуполя

Спочатку зрадник України погоджувався на випадкові заробітки й повторно лікувався від алкогольної залежності. В окупації жилося "несолодко", тому він таємно повернувся до Маріуполя. Там чоловік навіть знайшов постійну роботу. А те, що воював проти України на Донбасі, намагався тримати у секреті. Втім, приховати це від української поліції не вдалося.

Довідка. Російському найманцю оголосили про підозру за статтею про участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань. Йому світить до 8 років у в'язниці.