Сбежал от пьяного отца и бродил возле трассы: водитель спас малыша в Винницкой области
Источник:ТСН
В Винницкой области неравнодушный водитель спас 4-летнего мальчика, который ушел из дома, потому что там был пьяный отец. Малыш замерз и перепугался.
Водитель рассказал, что увидел ребенка на обочине трассы. Малыш был только в сапожках и кофточке.
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Я выехал из поворота и сразу увидел силуэт, кто-то маленький. Был шокирован, потому что ребенок был в сапожках резиновых, кофточка и все, больше ничего на ребенке не было,
– поделился водитель.
Малыш рассказал, что его зовут Максимом. Мальчик пошел в странствия, потому что дома был пьяный отец. К нему вызвали полицию. Мальчика тем временем отвезли в больницу.
Заведующая педиатрического отделения Казатинской больницы Татьяна Петричка сообщила, что у ребенка – насморк и кашель. Это может быть из-за переохлаждения. Или малыш подхватил какой-то вирус.
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