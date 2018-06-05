03:08
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Сбил девушку насмерть: появились детали ДТП с участием преемника "Моторолы"

133 Читати новину українською
Заменитель "Моторолы" "Воха" сбил насмерть девушку в оккупированном Донецке
Заменитель "Моторолы" "Воха" сбил насмерть девушку в оккупированном Донецке / "Трибун"

5 июня на площади Свободы, которая располагается на территории так называемого Кировского района оккупированного Донецка, произошла смертельная авария: мотоциклист сбил насмерть девушку.

О факте ДТП пишет издание "Трибун".

Читайте также: В оккупированном Донецке взорвалась маршрутка: фото

Отмечается, что парня госпитализировали в тяжелом состоянии, а девушка погибла на месте.

В то же время ряд СМИ со ссылкой на соцсети отмечает, что на мотоцикле ехал один из главарей боевиков оккупированной части Донетчины Владимир Жога с позывным "Воха", который сейчас является "командиром" незаконного вооруженного формирования "Спарта".

Видео с места смертельного ДТП с участием "Вохи" в Донецке. Внимание! 18+

Напомним, ранее сообщалось, что боевики Владимир Жога с позывным "Воха", который возглавил группировку "Спарта" после ликвидации "Моторолы", попал в ДТП и остался жив.

Теги: Новости Украины Жертвы "Моторола" Аварии и ДТП Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 июня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 312
Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобыле
5 июня, 22:38 Главные новости 5 июня: самоубийство режиссера Кантера, заявления Путина и пожар в Чернобыле
462
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
250
О "ритуальных" убийствах для Путина
5 июня, 22:01 О "ритуальных" убийствах для Путина
Злой Одессит 917
Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов
5 июня, 21:01 Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов
699
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук