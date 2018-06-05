Сбил девушку насмерть: появились детали ДТП с участием преемника "Моторолы"

5 июня на площади Свободы, которая располагается на территории так называемого Кировского района оккупированного Донецка, произошла смертельная авария: мотоциклист сбил насмерть девушку.

О факте ДТП пишет издание "Трибун".

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Отмечается, что парня госпитализировали в тяжелом состоянии, а девушка погибла на месте.

В то же время ряд СМИ со ссылкой на соцсети отмечает, что на мотоцикле ехал один из главарей боевиков оккупированной части Донетчины Владимир Жога с позывным "Воха", который сейчас является "командиром" незаконного вооруженного формирования "Спарта".

Видео с места смертельного ДТП с участием "Вохи" в Донецке. Внимание! 18+

Напомним, ранее сообщалось, что боевики Владимир Жога с позывным "Воха", который возглавил группировку "Спарта" после ликвидации "Моторолы", попал в ДТП и остался жив.