Збив дівчину на смерть: з'явилися деталі ДТП за участю наступника "Мотороли"
5 червня на площі Свободи, яка розташовується на території так званого Кіровського району окупованого Донецька, сталася смертельна аварія мотоцикліст збив на смерть дівчину.
Про факт ДТП пише видання "Трибун".
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Зазначається, що хлопця було госпіталізовано у важкому стані, а дівчина загинула на місці.
Водночас низка ЗМІ з посиланням на соцмережі зазначає, що на мотоциклі їхав один із ватажків бойовиків окупованої частини Донеччини Володимир Жога з позивним "Воха", який зараз "командиром" незаконного збройного формування "Спарта".
Відео з місця смертельної ДТП за участю "Вохи"" у Донецьку. Увага! 18+
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики Володимир Жога з позивним "Воха", який очолив угруповання "Спарта" після ліквідації "Мотороли", потрапив у ДТП і залишився живим.