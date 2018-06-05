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Збив дівчину на смерть: з'явилися деталі ДТП за участю наступника "Мотороли"

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Замінник "Мотороли" "Воха" збив на смерть дівчину в окупованому Донецьку
Замінник "Мотороли" "Воха" збив на смерть дівчину в окупованому Донецьку / "Трибун"

5 червня на площі Свободи, яка розташовується на території так званого Кіровського району окупованого Донецька, сталася смертельна аварія мотоцикліст збив на смерть дівчину.

Про факт ДТП пише видання "Трибун".

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Зазначається, що хлопця було госпіталізовано у важкому стані, а дівчина загинула на місці.

Водночас низка ЗМІ з посиланням на соцмережі зазначає, що на мотоциклі їхав один із ватажків бойовиків окупованої частини Донеччини Володимир Жога з позивним "Воха", який зараз "командиром" незаконного збройного формування "Спарта".

Відео з місця смертельної ДТП за участю "Вохи"" у Донецьку. Увага! 18+

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики Володимир Жога з позивним "Воха", який очолив угруповання "Спарта" після ліквідації "Мотороли", потрапив у ДТП і залишився живим.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Аварії та ДТП Жертви "Моторола"
Джерело: 24 Канал
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