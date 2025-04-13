Сбили 19 БпЛА: в КГВА рассказали последствия атаки на столицу

Россияне атаковали Киев и область в ночь на 13 апреля с помощью ударных беспилотников. Всего в течение ночи в воздушном пространстве столицы и рядом зафиксировали 30 БпЛА

Из них удалось сбить 19 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. Там рассказали детали атаки на Киев.

Смотрите также Атака "Шахедами", взрывы в России: хронология 1145 дня войны

Какие последствия атаки на Киев

Согласно обнародованной информации, за прошедшие сутки в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, общая продолжительность которой составляет 4 часа. В ночь на 13 апреля в воздушном пространстве столицы и вокруг Киева зафиксировали 30 вражеских БПЛА.

19 из них уничтожены средствами ПВО. Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования,

– говорится в сообщении.

В городской военной администрации отметили, что в результате российских атак в пределах Киева нет пострадавших и разрушений инфраструктуры. Там также выразили благодарность Силам обороны Украины за защиту неба над столицей.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Кстати, напомним, что во время ночной атаки взрывы прогремели в Николаеве. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении региона. Подробности относительно потенциальных последствий атаки на город не обнародовали.