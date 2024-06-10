Колоссальная потеря: что для россиян означает удар по аэродрому "Ахтубинск" и по Су-57

В России на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области 8 июня Украине удалось поразить по меньшей мере 2 "новейших" самолета оккупантов Су-57. Это большая потеря для оккупантов.

Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Аэродром "Ахтубинск" враг использовал, в частности, как место базирования МиГ-31К, носителя "Кинжалов".

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"Это колоссальная потеря. Интересно, что на этой взлетной полосе в Актюбинске располагались самолеты Су-57. Этот аэродром определен, в частности, как место базирования МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов" и не только. То есть это аэродромы, которые используются", – сказал он.

Россия бережет самолеты Су-57

Александр Мусиенко отметил, что есть информация, что Су-57 захватчики дважды применяли для ударов по территории Украины за время полномасштабного вторжения в пропагандистских целях, чтобы показать якобы "мощную российскую авиацию" и запугать. Вероятно, выпускали ракеты Х-69 – новейший образец Х-59.

Россия убеждает, что это самолет пятого поколения. Хотя многие западные обозреватели, специалисты по авиации говорят, что ряд компонентов и технических решений этого самолета не соответствует истребителям пятого поколения,

– подчеркнул он.

Самолетов Су-57 действительно есть немного. Это новейшая российская разработка. По замыслу российского командования, эта авиация должна взаимодействовать с беспилотником "Охотник".

"То есть "Охотник" набирает значительную высоту, спроектирован по стелс-технологиям и должен действовать с Су-57. Су-57 осуществляет прикрытие. В частности, пуски ракет, если нужно, по авиации или по средствам ПВО. Этот отрабатывает и наносит бомбовые удары. Ни "Охотник", который там появлялся в пропагандистских роликах, ни Су-57 значительно не светились", – объяснил военный эксперт.

Россияне очень берегут самолеты Су-57. На аэродроме в Актюбинске, как и на некоторых других, Россия нарисовала голограммы, которые должны напоминать расположение самолетов. Однако врагу не удалось обмануть, украинским подразделениям удалось различить настоящий самолет от обманки и поразить.

"Это демонстрирует прежде всего уязвимость, показывает, что они достижимы. Также это дает возможность показать, что эти аэродромы можно поражать, что с российской ПВО есть проблемы. Конечно, они пытаются их решить. Здесь не может быть иллюзий, что так будет всегда. Но, очевидно, просто не успевают и не все могут прикрыть", – отметил Мусиенко.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, чем дальше, тем больше подобных атак может проводиться. Вероятнее всего, оккупанты могут передислоцировать Су-57 где-то вглубь российской территории.

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