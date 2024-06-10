Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Аеродром "Ахтубінськ" ворог використовував, зокрема, як місце базування МіГ-31К, носія "Кинджалів".

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"Це колосальна втрата. Цікаво, що на цій злітній смузі в Актюбінську розташовувалися літаки Су-57. Цей аеродром визначений, зокрема, як місце базування МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів" і не тільки. Тобто це летовища, які використовуються", – сказав він.

Росія береже літаки Су-57

Олександр Мусієнко зазначив, що є інформація, що Су-57 загарбники двічі застосовували для ударів по території України за час повномасштабного вторгнення у пропагандистських цілях, щоб показати нібито "потужну російську авіацію" та залякати. Ймовірно, випускали ракети Х-69 – новітній зразок Х-59.

Росія переконує, що це літак п'ятого покоління. Хоча багато західних оглядачів, фахівці з авіації говорять, що ряд компонентів та технічних рішень цього літака не відповідає винищувачам п'ятого покоління,

– підкреслив він.

Літаків Су-57 дійсно є небагато. Це найновітніша російська розробка. За задумом російського командування, ця авіація має взаємодіяти із безпілотником "Охотник".

"Тобто "Охотник" набирає значну висоту, спроєктований за стелс-технологіями і має діяти з Су-57. Су-57 здійснює прикриття. Зокрема, пуски ракет, якщо потрібно, по авіації або по засобах ППО. Цей відпрацьовує та завдає бомбових ударів. Ні "Охотник", який там з'являвся у пропагандистських роликах, ні Су-57 значно не світилися", – пояснив військовий експерт.

Росіяни дуже бережуть літаки Су-57. На аеродромі в Актюбінську, як і на деяких інших, Росія намалювала голограми, які мають нагадувати розташування літаків. Однак ворогу не вдалося обманути, українським підрозділам вдалося розрізнити справжній літак від обманки та уразити.

"Це демонструє насамперед вразливість, показує, що вони досяжні. Також це дає можливість показати, що ці аеродроми можна уражати, що з російською ППО є проблеми. Звичайно, вони намагаються їх розв'язати. Тут не може бути ілюзій, що так буде завжди. Але, очевидно, просто не встигають та не все можуть прикрити", – зауважив Мусієнко.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень, чим далі, тим більше подібних атак може проводитись. Найімовірніше, окупанти можуть передислокувати Су-57 десь вглиб російської території.

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