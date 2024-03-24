В Киеве из сбитой ракеты вытекло токсичное топливо: опасные последствия атаки

Во время ракетной атаки утром над Киевом ПВО сбила все цели. Правда, обломки вызвали не только разрушения, но и опасную химическую угрозу.

Корреспондент Людмила Гаврилюк с места событий рассказала, что с одной из сбитых ракет вытекло токсическое топливо. Всего над Киевом силы ПВО сбили с десяток ракет.

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По словам журналистки, на место падения обломков приехали ГСЧС и попросили отойти на 500 метров.

"Мы отошли, потому что они как раз начинают забирать обломки и грузить их в машину. Хочу объяснить, почему мы сейчас в масках – здесь идет утечка ракетного топлива, оно очень токсичное. Нас попросили специалисты одеть для своего здоровья маски. Здесь довольно трудно дышать даже несмотря на то, что мы сейчас среди деревьев", – рассказала она.

Корреспондентка также отметила, что на месте падения очень много обломков ракет.

"Работает следственно-оперативная группа. Обломков где-то 7 – 8 я насчитала, это от одной ракеты. Пока не могут сказать, какой тип – или это Х-55, или Х-101. Здесь полностью окружили периметр, где есть обломки от ракеты, но люди уже гуляют с собаками, то есть жизнь продолжается", – рассказала Людмила Гаврилюк.

Она также добавила, что в другом районе Киева поврежден фасад многоэтажки, обошлось без жертв.

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