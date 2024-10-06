Мог нести крылатую бомбу: в сети указали на интересную деталь о сбитом БпЛА "Охотник"

Днем 5 октября в Донецкой области возле Константиновки сбили российский БпЛА С-70 "Охотник". Впоследствии в сети сообщили, что этот новейший тяжелый ударный дрон мог нести крылатую бомбу.

Вероятно, российский беспилотник проходил испытания в качестве носителя этого средства. Такую версию выдвинули украинские военные телеграмм-каналы.

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Российский "Охотник" мог нести крылатую бомбу

Согласно открытой информации, у России было всего три прототипа таких дронов, еще три сейчас строятся. Размах крыла беспилотника составляет 19 метров, а длина фюзеляжа – 14 метров.

Отмечается, что среди фрагментов сбитого в Донецкой области БпЛА обнаружили фрагменты крылатой бомбы Д-30СН УМПБ. Также было найдено уцелевшие блоки, которые подлежат дальнейшему изучению и исследованию.

По плану российских разработчиков, "Охотник" должен иметь возможность нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Стоит отметить, что Украина официально не комментирует сбитие беспилотника над Константиновкой. Пока нет точных данных о том, действительно ли его сбили россияне "дружественным огнем", или все же это была работа украинских Сил обороны.