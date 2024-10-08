Летчик-инструктор предположил, как удалось сбить "Кинжал" над Киевом

Российские оккупанты 7 октября запустили ракеты "Кинжал" в направлении Киева, другие эксперты говорят, что они могли лететь на Староконстантинов. Один из них удалось сбить нашим Силам обороны.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ракеты ПВО Patriot не являются гиперзвуковыми. Они не догонят скорость в более 5 махов.

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Как удалось сбить "Кинжал"

По словам Свитана, "Кинжал" мог идти на малой высоте. Тогда не будет гиперзвука. "Кинжал" развивает гиперзвук на высотах в несколько десятков километров. А ближе к земле атмосфера его останавливает.

На заходе на цель или на низких слоях ракета уходит на 3 – 3,5 махов. Здесь Patriot может его догнать,

– заметил летчик-инструктор.

Итак, "Кинжал" могли сбить, если он шел на малых высотах или это был не гиперзвук, как таковой. Поэтому вопросов возникает очень много. Тем не менее мы видим результат – один из "Кинжалов" был уничтожен. Он направлялся на Киев, или просто шел через столицу.

"Patriot еще раз показал себя с хорошей стороны. Он может перехватывать даже ракету на маршруте, а не только на заходе на цель", – подчеркнул Роман Свитан.