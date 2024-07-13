В Нидерландах заявили, что рассматривали вариант военного вмешательства в зону сбития MH17

Десять лет назад, в июле 2014 года, на Донбассе сбили малазийский "Боинг" рейса MH17. Стало известно, что тогда в Нидерландах рассматривали реальную возможность военного вмешательства.

С журналистами программы пообщался действующий глава правительства Дик Схооф. В 2014 году именно он возглавлял кризисный комитет по MH17 как национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

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Это был крайний вариант

Схооф объяснил, что "это можно было бы сделать". Соответствующий вариант военного вмешательства действительно разработали и проверили, однако этот вариант был крайним.

В конце концов вы вместе восстанавливаете мир. Поэтому я не верю, на эмоциях было бы принято такое решение: мы собираемся развернуть солдат, – высказал он свое мнение.

Том Миддендорп, бывший начальник штаба обороны вооруженных сил Нидерландов, также подтвердил, что "это был вполне реальный вариант". Он рассказал, что в Нидерланды прилетели и тренировались совместно с нидерландскими коллегами австралийские спецназовцы, то есть была готовность взять на себя эту ответственность.