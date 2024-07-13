З журналістами програми поспілкувався чинний глава уряду Дік Схооф. У 2014 році саме він очолював кризовий комітет щодо MH17 як національний координатор з питань боротьби з тероризмом і безпеки.

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Це був крайній варіант

Схооф пояснив, що "це можна було б зробити". Відповідний варіант військового втручання дійсно розробили та перевірили, проте цей варіант був крайнім.

Врешті-решт ви разом відновлюєте мир. Тому я не вірю, на емоціях було б прийняте таке рішення: ми збираємося розгорнути солдатів, – висловив він свою думку.

Том Міддендорп, колишній начальник штабу оборони збройних сил Нідерландів, також підтвердив, що "це був цілком реальний варіант". Він розповів, що до Нідерландів прилетіли і тренувалися спільно з нідерландськими колегами австралійські спецпризначенці, тобто була готовність взяти на себе цю відповідальність.