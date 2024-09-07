Сбитие российских ракет странами НАТО может быть слишком опасным, – министр обороны Нидерланд

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что сбивание российских ракет и дронов над западом Украины странами НАТО может быть не самым эффективным способом решения проблемы. По его мнению, риски этого подхода могут превышать его преимущества.

По мнению Брекельманса, возможность прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией является существенным риском. Он подчеркнул, что союзники стараются избежать эскалации и ищут креативные способы поддержки Украины.

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Будут ли страны НАТО сбивать ракеты над Украиной

Брекельманс отметил, что участие стран-партнеров в сбивании российских ракет над Украиной принесет лишь "ограниченные преимущества".

Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией,

– заявил министр обороны Нидерландов.

Он добавил, что союзники по НАТО стремятся избежать именно этого типа эскалации.

"Думаю, это также на пользу Украине, что мы стараемся ее не допустить. Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, или выгоды преобладают риски. Пока что разницы нет. Такое принятое решение", – резюмировал Брекельманс.