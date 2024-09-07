На думку Брекельманса, можливість прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією є суттєвим ризиком. Він підкреслив, що союзники амагаються уникнути ескалації та шукають креативні способи підтримки України.

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Чи будуть країни НАТО збивати ракети над Україною

Брекельманс зазначив, що участь країн-партнерів у збитті російських ракет над Україною принесе лише "обмежені переваги".

Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією,

– заявив міністр оборони Нідерландів.

Він додав, що союзники по НАТО прагнуть уникнути саме цього типу ескалації.

"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – резюмував Брекельманс.