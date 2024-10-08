Смысл ракеты потерян: что означает сбитие Кинжала над Киевом, если летел он на Староконстантинов

Российскую ракету "Кинжал", которую называют гиперзвуковой, очевидно можно сбивать и на маршевом участке, несмотря на все заявленные россиянами характеристики в духе "аналогов нет".

Ситуацию с сегодняшним обстрелом проанализировал портал Defense Express.

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"Кинжалы" летели на Староконстантинов

Поэтому, как известно, 7 октября, Россия предприняла попытку атаковать Украину тремя высокоскоростными ракетами Х-47М2 "Кинжал", запущенными с самолета МиГ-31К. Пуски были осуществлены с аэродрома Саваслейка в Тамбовской области.

Воздушные силы отчитались, что 2 из этих ракет сбили над Киевщиной, тогда как одна ракета попала в район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. При этом, все три ракеты, вероятно, были нацелены на авиабазу,.

Аналитики отметили, что россияне запускают "Кинжалы" так, что они пролетают над столицей Украины. В результате киевляне слышат звуковую волну от ракет, а иногда, как сегодня, и работу противовоздушной обороны.

Если построить возможные варианты прямолинейной траектории полета "Кинжала" из пределов Тамбовской области до Староконстантинова, то все они будут в секторе, что так или иначе проходит через Киев или его окрестности,

- говорится в статье.

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Отмечают, что это означает то, что вражеские ракеты могут пролетать в пределах зоны действия систем противовоздушной обороны, которые защищают столицу и имеют противоракетные возможности.

"Речь идет не о сбитии гиперзвукового Х-47М2 Кинжал, когда он атакует цель, а о его успешном перехвате на маршевом участке полета. А разница между этими двумя вариантами огромная", – отметили специалисты.

При этом в Defense Express пояснили, что когда Кинжал уже падает на цель, его скорость уже далеко не гиперзвуковая. В то же время на маршевом участке она как раз и должна превышать 5 Махов, или все равно быть более чем значительной.

Россияне же утверждают, что Кинжал имеет возможность "маневрировать на всей траектории полета". Это, говорят аналитики, необходимо для обхода потенциальных районов противоракетной обороны.

В реальности скорость "Кинжала" даже на маршевом участке не является проблемой для исключительно условного Patriot. А несмотря на якобы возможность маневрирования враг упорно прокладывает их маршрут в районе Киева,

– говорится в статье.

Более того, это не первый случай, когда Х-47М2 "Кинжал" сбивают ""на пролете" в районе столицы, но точно один из первых, когда подробности перехвата объявлены официально.

Поэтому, если действительно сбитие Х-47М2 "Кинжал" возможно Patriot на маршевом участке, это нивелирует весь смысл разработки этой ракеты.