В чем секрет массового сбивания Су-34 и Су-35: фронтовой обзор от Свитана

Все чаще в сводках Генштаба среди невероятно высоких потерь врага в технике и живой силе.появляется еще и авиационная компонента. Сейчас Воздушные силы Украины выходят на рекорды по сбиванию российских самолетов типа Су.

Как изменился подход ВСУ и в чем секрет такой эффективной работы против авиации в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт.

Обратите внимание Есть кое-что важнее, чем сами самолеты: какую болезненную потерю почувствуют россияне после сбивания "сушек"

Самолетопад по-русски

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 21 февраля был сбит очередной российский бомбардировщик Су-34. За 7 дней это седьмое судно, которое отминусовали.

Свитан объяснил, что обычно бомбардировщики Су-34 и Су-35 работают в паре. Су-34 может брать за один раз 6 КАБов – это 3 тонны веса. Так самолет становится тяжелым, способным к небольшому количеству маневров. Поэтому, поднимаясь на 10 тысяч метров над землей, его прикрывает от ракетных комплексов Су-35.

Такие боевые вылеты россиян осуществляются в соответствии с планами. И этим пользуются наши Вооруженные силы – если фиксируется вылет обоих Су, значит один из них несет КАБы и ему нужно подойти к линии разграничения, как минимум, на 70 километров.

На таком расстоянии бомбардировщик можно перехватить с помощью установок Patriot, SAMP/T. Также полковник запаса считает, что в Украине уже появились ракеты к С-300 с дальностью до 150 километров.

Так что их видят издалека, дают команду на включение наших "блуждающих" установок и дальше выпускаются ракеты, которые ищут цели со скоростью 3 – 4 маха. На это уходит несколько десятков секунд, иногда до 2 минут,

– добавил аналитик.

В такой ситуации Су-35 может маневрировать и убежать от ракеты, а Су-34 тяжелый и такой маневр выполнить не в состоянии. Он или должен сбросить бомбы на головы россиян, или просто попадает под удар.

У россиян проблемы

На Волновахском направлении оккупанты сняли видео с целыми полями, усеянными трупами российских оккупантов. Туда недавно приезжал один из российских командиров, для этого празднично выстроили россиян, именно в это время прямой прилет Himars уничтожил рекордное количество противников. Говорится, предположительно, о 65 россиянах.

В то же время Сергей Шойгу цинично отчитался о зачистке села Крынки, что на левом берегу Херсонщины. В Генштабе эту информацию не подтвердили, в Крынках продолжается выполнение боевых задач.

Сейчас у них предвыборные дни, поэтому любую положительную информацию будут вытягивать буквально из пальца,

– пояснил полковник в запасе.

Бои возле Марьинки

ВСУ рассказывают, что по линии боевого соприкосновения пока непростая ситуация складывается в районе Марьинки. Действия врага указывают, что следующей его целью будет выход на Курахово для окружения Угледара с севера.

Еще полгода назад россияне начали активно бить по Марьинке КАБами. Тогда ВСУ отстроили серьезный укрепрайон в районе Георгиевки и удерживают сейчас там врага. После этого оккупанты приняли решение попытаться прорываться южнее, возле села Победа.

Там до Курахово очень далеко. Серьезный укрепрайон у Марьинки и Кураховское водохранилище пройти противнику будет очень трудно,

– убежден Свитан.