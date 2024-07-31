Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении во время утренней атаки

31 июля 2024, 12:12
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Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал видео уничтожения российского дрона утром 31 июля.

Видео боевой работы по вражеской цели опубликовал Николай Олещук в телеграмме. Этот беспилотник сбили на восточном направлении.

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"Видео сбития "Шахеда" на восточном направлении утром 31 июля 2024 года. Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу!", – написал Олещук.

Сбитие "Шахеда": смотрите видео

ПВО сбила все 89 "Шахедов"

  • Ночью и утром 31 июля силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 89 ударных БПЛА.
  • Ракету оккупанты выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, а "Шахэды" запускали из районов российских городов и поселков: Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара было Киевщина.
Автор: Анастасія Лукашевська