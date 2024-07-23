Падал и горел на земле: появились мощные кадры уничтожения российского Су-25

Сегодня, 23 июля, на Покровском направлении украинские бойцы сбили российский боевой самолет Су-25. Сейчас появились мощные кадры ликвидации вражеского борта.

Стоит отметить, что это был уже 362-й вражеский самолет, который нашим воинам удалось уничтожить с начала полномасштабного вторжения.

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Кадры, как падал и горел на земле российский Су-25

Сегодня воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25. Он в паре с еще одним таким самолетом пытался обстреливать позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

В сети также появилось эффектное видео уничтожения вражеского Су-25. На кадрах видно, как российский самолет моментально вспыхивает в воздухе и ярко догорает на земле.

Кадры уничтожения Су-25: смотрите видео

К слову, за последние сутки на Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиновое. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.