Самолет Су-34 едва ли не самый частый гость в статистике украинского Генштаба. Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, как оккупанты использовали истребитель и настолько болезненная это для них потеря.
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ВСУ нащупали алгоритм сбития
Су-34 – это один из новейших российских бомбардировщиков. По официальным сведениям, страна-агрессор всего изготовила 143 таких самолета.
Очень серьезная и значительная потеря. Если мне не изменяет память, то Украина уже уничтожила в пределах 30 бортов. Это очень высокий показатель,
– заметил Черник.
Именно с бомбардировщика Су-34 производится запуск управляемых авиационных ракет Х-59. Он может брать на борт до шести единиц.
Очень чувствительная и неприятная ракета,
– подчеркнул военный эксперт.
Также Су-34 является носителем корректированных авиационных бомб КАБ-500 до шести единиц и современных управляемых авиационных бомб УПАБ-1500Б до трех единиц самое сложное вооружение, которое не подлежит сбитию. КАБы запускают с расстояния от 40 до 70 километров.
С бомбами бороться невозможно. Когда она из пилона вышла и стала на боевой курс, то обязательно доходит до цели, а вот с носителем надо и можно бороться. То, что мы нащупали алгоритмы их сбивания, это просто замечательно,
– сказал Черник.
По его словам, с каждым годом россиянам будет все труднее и труднее строить такие машины. Они действительно нашли схемы обхода санкций, но не в таком количестве и таких масштабах как бы им это было нужно. Такие "птички" падают быстрее, чем строятся.
Уничтожение российских бомбардировщиков
- 5 декабря 2023 года украинские защитники сбили российский бомбардировщикСу-24М. Борт, который был под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины.
- 22 декабря 2023 года Воздушные силы ВСУ ликвидировали три вражеских бомбардировщика Су-34 на Юге Украины. Еще один бомбардировщик сгорел в ночь на 4 января в российском Челябинске.
- Владимир Зеленский рассказал, что с помощью некоторого дальнобойного оружия удалось уничтожить 26 вертолетов в сутки и 12 самолетов за раз поднимавшихся, чтобы бомбить Украину.