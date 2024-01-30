Літак Су-34 чи не найчастіший гість у статистиці українського Генштабу. Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, як окупанти використовували винищувач та настільки болюча це для них втрата.
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ЗСУ намацали алгоритм збиття
Су-34 – це один з найновіших російських бомбардувальників. За офіційними відомостями, країна-агресор всього виготовила 143 таких літаки.
Дуже серйозна та вагома втрата. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Україна вже знищила у межах 30 бортів. Це дуже високий показник,
– зауважив Черник.
Саме з бомбардувальника Су-34 здійснюється запуск керованих авіаційних ракет Х-59. Він може брати на борт до шести одиниць.
Дуже дошкульна й неприємна ракета,
– наголосив військовий експерт.
Також Су-34 є носієм коректованих авіаційних бомб КАБ-500 до шести одиниць й сучасних керованих авіаційних бомб УПАБ-1500Б до трьох одиниць – найскладніше озброєння, яке не підлягає збиттю. КАБи запускають з відстані від 40 до 70 кілометрів.
З бомбами боротися нереально. Коли вона з пілона вийшла й стала на бойовий курс, то обов'язково доходить до цілі, а от із носієм треба й можна боротися. Те, що ми намацали алгоритми їхнього збивання, це просто чудово,
– мовив Черник.
За його словами, з кожними роком росіянам буде все важче й важче будувати такі машини. Вони дійсно знайшли схеми обходу санкцій, але не в такій кількості й таких масштабах, як би їм це було потрібно. Такі "пташки" падають швидше, ніж будуються.
Знищення російських бомбардувальників
- 5 грудня 2023 року українські захисники збили російський бомбардувальник Су-24М. Борт, який був під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
- 22 грудня 2023 року Повітряні сили ЗСУ ліквідували три ворожі бомбардувальники Су-34 на Півдні України. Ще один бомбардувальник згорів у ніч проти 4 січня у російському Челябінську.
- Володимир Зеленський розповів, що за допомогою деякої далекобійної зброї, вдалося знищити 26 гелікоптерів за добу та 12 літаків за раз, які підіймалися, аби бомбардувати Україну.