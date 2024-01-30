Літак Су-34 чи не найчастіший гість у статистиці українського Генштабу. Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, як окупанти використовували винищувач та настільки болюча це для них втрата.

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ЗСУ намацали алгоритм збиття

Су-34 – це один з найновіших російських бомбардувальників. За офіційними відомостями, країна-агресор всього виготовила 143 таких літаки.

Дуже серйозна та вагома втрата. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Україна вже знищила у межах 30 бортів. Це дуже високий показник,

– зауважив Черник.

Саме з бомбардувальника Су-34 здійснюється запуск керованих авіаційних ракет Х-59. Він може брати на борт до шести одиниць.

Дуже дошкульна й неприємна ракета,

– наголосив військовий експерт.

Також Су-34 є носієм коректованих авіаційних бомб КАБ-500 до шести одиниць й сучасних керованих авіаційних бомб УПАБ-1500Б до трьох одиниць – найскладніше озброєння, яке не підлягає збиттю. КАБи запускають з відстані від 40 до 70 кілометрів.

З бомбами боротися нереально. Коли вона з пілона вийшла й стала на бойовий курс, то обов'язково доходить до цілі, а от із носієм треба й можна боротися. Те, що ми намацали алгоритми їхнього збивання, це просто чудово,

– мовив Черник.

За його словами, з кожними роком росіянам буде все важче й важче будувати такі машини. Вони дійсно знайшли схеми обходу санкцій, але не в такій кількості й таких масштабах, як би їм це було потрібно. Такі "пташки" падають швидше, ніж будуються.

Зверніть увагу! За останніми даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року Сили оборони знищили 332 російські літаки.

Знищення російських бомбардувальників