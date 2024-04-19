Некоторые регионы будут в относительной безопасности, – Евлаш о важности сбития Ту-22МЗ
Силы обороны Украины сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который является носителем крылатых ракет Х-22. Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, почему эта операция является такой важной для нашего государства.
На рассвете 19 апреля в Ставропольском крае Красногвардейского района России упал вражеский самолет Ту-22МЗ. В российском минобороны это подтвердили и добавили, что самолет без боекомплекта упал якобы после выполнения "боевой задачи" при возвращении на аэродром базирования.
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Дальность ракет охватывала всю Украину
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что дальность ракет, которые мог использовать российский самолет Ту-23М3, охватывала почти всю территорию Украины. В то же время он подтвердил то, что Одесская области и прифронтовые города, вероятно, теперь будут отмечать меньше вражеских атак.
Даже наши объекты критической инфраструктуры, которые расположены далеко в тылу смогут быть в определенной степени в относительной безопасности, если можно так сказать, поскольку сейчас в ближайшее время российская стратегическая авиация сделает выводы после сегодняшнего события,
– сказал он.
По его словам, подобную ситуацию воздушные силы фиксировали и после сбития российского А-50, поскольку в течение длительного времени не замечали в воздушном пространстве подобных самолетов. Однако сейчас у россиян до сих пор остается достаточно много разного типа стратегических бомбардировщиков,
В частности, среди них – Ту-22М3, Ту-95МС и другие самолеты, которые могут наносить серьезные повреждения нашей инфраструктуре и гражданскому населению. Он добавил, что Украина может противостоять этой угрозе, однако для этого нужно больше систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
Что известно об уничтожении Ту-22М3: главное
- По данным ГУР, самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины. В то же время военные сработали по такому же сценарию, как было в случае поражения российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
- Падение бомбардировщика подтвердили и в минобороны России, отметив, что самолет без боекомплекта потерпел крушение якобы после выполнения "боевого задания" при возвращении на аэродром базирования, якобы трех членов экипажа эвакуировали, продолжаются поиски еще одного летчика.
- В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил гибель оккупанта и добавил, что сейчас продолжаются поиски еще одного члена экипажа. Четыре пилота самолета Ту-22М3 катапультировались при падении, двух нашли живыми.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш комментируя первое сбитие бомбардировщика Ту-22М3 отметил, что сбивание самолета – это месть врагу за атаки на мирные города. Он предположил, что в российских пропагандистских СМИ сегодня черный день.
- В ГУР МО и ВСУ сообщили, что сегодняшняя спецоперация позволила "впервые сбить стратегический бомбардировщик Ту-22М22 за все время войны России против Украины" и также – "впервые в военной истории сбит тяжелый бомбардировщик-ракетоноситель".