Сбитие Ту-22МЗ - операция ГУР и Воздушных сил: самолет "приземлили" в 300 километрах от Украины

Украина сбила вражеский самолет Ту-22МЗ, который ночью атаковал Украину. Это результат совместной операции нашей разведки и Воздушных сил ВСУ.

Эту информацию рассказали источники 24 Канала в ГУР. Перед этим Сухопутные войска ВСУ показали видео падения вражеского самолета и объяснили, что это мгновенная карма.

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Что известно о сбитии Ту-22МЗ

Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине, во время полета. Он наносил удары по Украине,

– рассказал источник.

По данным собеседника, уничтожение Ту-22МЗ – это операция украинской разведки. Более того, после уничтожения вражеского бомбардировщика другой, который летел за ним, развернулся.

Источник в разведке также отметил, что Ту-22МЗ атаковали на расстоянии 300 километров от Украины.

По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200,

– уточнил собеседник.

Что о "приземлении" российского самолета говорят Воздушные силы ВСУ

Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские оккупанты бьют по мирным украинским городам,

– рассказали военные Воздушных сил.

Они также добавили, что во время атаки россиян 19 апреля впервые ВСУ уничтожили две ракеты Х-22. До сих пор Воздушные силы ВСУ опровергали сбитие этих ракет, ведь их называют "практически неуловимыми" и сбивать их могут только зенитные ракетные комплексы Patriot.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.

Стоит заметить, что ВСУ во время атаки россиян по Украине уничтожили 29 воздушных целей: