В ГУР показали, как сбивали вражеский Ту-22МЗ и рассказали новые детали

В результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами был сбит один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где он упал и разбился.

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Первое уничтожение во время боевого вылета

Ранее теми же средствами был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину,

– отметили в ГУР.

В ГУР показали процесс сбития вражеского бомбардировщика – смотрите видео

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Сбитие Ту-22МЗ: коротко