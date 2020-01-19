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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Сбитие самолета МАУ в Иране: США выразили соболезнования семьям погибших

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      Чествование памяти погибших в катастрофе самолета МАУ / Офис Президента

      Погибших украинцев в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране вернули на Родину 19 января. Соединенные Штаты Америки в день возвращения тел украинцев выразили соболезнования их семьям и друзьям.

      Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

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      "Соединенные Штаты вместе с народом Украины сегодня, когда тела погибших украинцев в авиакатастрофе рейса PS 752 возвращаются домой. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", – говорится в сообщении.

      Что нужно знать о трагедии в Иране

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о технических проблемах самолета и не признавали своей вины. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и основательных доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).
      • Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
        Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
      • Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления: теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

      загиблі в мау
      Погибшие украинцы в авиакатастрофе / Инфографика 24 канала

      Самолет с телами погибших в катастрофе МАУ украинцев прилетел в "Борисполь": видео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости США
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