Сбитие самолета МАУ в Иране: США выразили соболезнования семьям погибших
Погибших украинцев в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране вернули на Родину 19 января. Соединенные Штаты Америки в день возвращения тел украинцев выразили соболезнования их семьям и друзьям.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.
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"Соединенные Штаты вместе с народом Украины сегодня, когда тела погибших украинцев в авиакатастрофе рейса PS 752 возвращаются домой. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", – говорится в сообщении.
Что нужно знать о трагедии в Иране
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о технических проблемах самолета и не признавали своей вины. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и основательных доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
- Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).
- Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
- Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления: теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
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